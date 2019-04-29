ارتفاع عدد ضحايا هجوم كنيسة بوركينا فاسو لـ6 قتلى

29 أبريل 2019 - 04:19 م

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة، شمال بوركينا فاسو إلى 6 قتلى بينهم قسا، وفقًا لما أعلنته اليوم الاثنين الحكومة في واجادوجو.

وقال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، ريمي فولجانس داندينو، اليوم الاثنين، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على المصلين الموجودين داخل كنيسة للبروتستانت، شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل القس والباقي من المصلين.

وتعاني بوركينا فاسو من تزايد أعمال العنف من جانب المتشددين المتطرفين خلال السنوات الأخيرة، ويعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه على كنيسة في البلاد.