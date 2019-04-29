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الكهرباء: 38% زيادة بقدرات الطاقة المتجددة

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وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

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سجلت القدرات المركبة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، زيادة تقدر بنحو 38% مع بداية العام الجاري، إذ سجلت 1235 ميجاوات مع مطلع سنة 2019 مقارنة بالقدرات المركبة حتى عام 2016 وقدرها 890 ميجاوات.

وقال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه تمت زيادة الطاقة المنتجة إلى نحو 3600 جيجاوات/ساعة حتى منتصف عام 2019 مقارنة بالطاقة المنتجة عام 2016 والبالغة نحو 2000 جيجاوات/ساعة بزيادة قدرها نحو 80%.
وأضاف أنه من المنتظر إضافة نحو 1700 ميجاوات من القدرات الجديدة في النصف الثاني من هذا العام، تتمثل في مجمع بنبان للطاقة الشمسية وقدره 1465 ميجاوات، ومشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، بالإضافة إلى 26 ميجاوات من الخلايا الشمسية في كوم أمبو، وهي ضمن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص.
تأتي هذه المشروعات ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20 في المائة بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.


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