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موقع إلكتروني بتكلفة مليون جنيه لمسافري الخدمة المميزة

مال وأعمال

مطار القاهرة
مطار القاهرة

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قال أحمد فوزي، رئيس شركة مطار القاهرة الدولي، إنه "تم الانتهاء من تجهيز موقع إلكتروني بتكلفة مليون جنيه مزود بكافة الخدمات التي يحتاجها المسافر من الخدمة المميزة "أهلا" أو تتبع الرحلة الخاصة به.

وأضاف، خلال  الإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمطار، ، أنه تم الانتهاء من رفع أعمال النظافة وتوريد سيارات خدمة جديدة بتكلفة 4 ملايين جنيه، إضافة إلى إدخال 8 حافلات داخلية، و4 سيارات إطفاء حريق "4×4"، وسيارتي إطفاء حريق "6×6" ضمن برنامج التمويل النقدي الأمريكي.

وأشار إلى أنه تم توريد "Robot Caliber T5" وذلك لاستخدامها في أعمال التخلص من العبوات المتفجرة أو المشتبه في وجود مفرقعات بداخلها، حيث تقوم تلك الأجهزة بوضع العبوة الناسفة داخل بوتقة للتخلص منها


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