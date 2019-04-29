«صلاح» يتوج كأفضل لاعب فى الجولة الـ36

29 أبريل 2019 - 04:14 م

توج محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، بلقب أفضل لاعب في الجولة الـ36 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" من جانب موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وسجل صلاح "هدفين" وصنع هدفًا في فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وحصل صلاح على 10 من 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن أداءه في مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي بهذه الجولة.