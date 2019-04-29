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النقل" تستعين بـ"ميتسوبيشي" اليابانية لتطوير 58 قطار مترو

مال وأعمال

وزير النقل
وزير النقل

عصام الشربيني

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بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وفد شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، ، الاستعانة بالشركة في تحديث وتطوير ورفع كفاءة 58 قطارا موردا من الشركة لمترو الأنفاق، بواقع 35 قطارا للخط الثاني و23 قطارا للخط الأول.
وأكد الوزير، "الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتحديث قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة باعتباره أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي".
وناقش الجانبان التعاون في تحديث وتطوير ورفع كفاءة عدد من القطارات الموردة من الشركة، وذلك لزيادة "العمر الافتراضي للقطارات والحد من الأعطال وزيادة إتاحية القطارات بما يساهم في ثبات مواعيد التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة، ومن ثم زيادة عدد الركاب، وزيادة العوائد المالية لشركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق".
كما طرح وزير النقل، مجال السكك الحديدية كمحور للتعاون المشترك حيث يوجد عدد من مشروعات كهربة الإشارات بخطوط السكك الحديدية التي سيتم طرحها على الشركات العاملة في مجال تطوير وتحديث كهربة الإشارات، مثل كهربة إشارات خطوط الجيزة/ بني سويف ودمياط/المنصورة، خاصة مع الاهتمام الكبير لوزارة النقل برفع معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.


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