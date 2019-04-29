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طلعت مصطفى تعدل شروط اتفاق فندق الأقصر

مال وأعمال

طلعت مصطفي
طلعت مصطفي

عصام الشربيني

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أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية، التابعة لها، مازالت تعمل على تعديل شروط الاتفاق مع الشركة المصرية العامة للسياحة والقنادق “إيجوث” الخاص بمشروع إقامة وتطوير فندق فئة 5 نجوم في محافظة الأقصر على أرض السلطانة ملك.
وكانت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية، إحدى شركات مجموعة «طلعت مصطفى»، قد وقعت عقد حق انتفاع أرض السلطانة ملك بالأقصر لمدة 50 عاما خلال 2008، لإقامة فندق فاخر على الأرض، بالإضافة إلى مركب عائم 5 نجوم تقوم بإدارتهما شركة «فورسيزونز» العالمية لإدارة الفنادق.
يذكر أن مجموعة طلعت مصطفى قد حققت نموا في مبيعات النشاط العقاري بنسبة 62 % خلال 2018 لتسجل 21.3 مليار جنيه، مقارنة بـ13.1 مليار جنيه خلال 2017، مدعومة بتسجيل معدلات نمو غير مسبوقة في مصر والشرق الأوسط مكنها من تسليم ما يتجاوز 90 ألف وحدة منذ بداية نشاطها


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