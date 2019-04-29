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خط ملاحي لزيادة التجارة بين مصر وتونس

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اقترح مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك إنشاء خط ملاحي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، لدعم خطة المجلس لزيادة التجارة إلى 500 مليون دولار.

وأكد عبد العليم نوارة رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المشترك أن المجلس يعمل على زيادة التعاون فى الصناعة والزراعة والتجارة، والاستفادة من قوة البلدين على المستوى الاستثماري والتجاري وفى التصدير.

وقال جبر الحوات رئيس الجانب التونسي بمجلس الأعمال: إن رجال الأعمال فى البلدين اتفقوا على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار


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