» وزير عراقي: نحتاج أكثر من تريليون دولار لإعادة الإعمار

29 أبريل 2019 - 03:52 م



كشف وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، ، عن حاجة العراق إلى استثمارات أجنبية تتجاوز تريليون دولار لإعادة إعمار العراق وتطوير قطاع الطاقة بجميع مفاصله بعد الدمار الذي لحق بالبلاد جراء الأعمال الإرهابية.

وقال الخطيب، خلال افتتاح معرض ومؤتمر الطاقة السادس "لدينا فرص استثمارية كبيرة في مجال إعادة البناء والإعمار ومشروعات الطاقة تتجاوز تريليون دولار على خلفية الدمار الذي شهدته البلاد جراء الأعمال الإرهابية خلال السنوات الماضية".

وأضاف "الحكومة العراقية ماضية في تطوير مشروعات الإصلاح الاقتصادي وفتح منافد الاستثمار أمام الشركات العالمية، وجذب أكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في السوق العراقية، ولدينا خارطة طريق واسعة لجذب الشركات العالمية لإعادة الإعمار والبناء.





