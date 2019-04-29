عضوة باقتصادية البرلمان : 2 مليار بالموازنة كفيلة لزيادة الصادرات

29 أبريل 2019 - 02:57 م

قالت النائبة سارة عثمان، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن الكثير ليس لديه وعي بالصادرات، بالرغم من وجود علاقات تجارية كثيرة مع دول متعددة، خاصة مع القارة السمراء، والتي تعد سوقا واسعة للتجارة.

وأضافت عثمان فى تصريحات صحفية لها اليوم ، إن 2 مليار جنيه من الخزانة العامة لصندوق تنمية الصادرات بالموازنة الجديدة، أمر جيد وضروري للغاية، مؤكدة أهمية فتح المجال للشباب والتوعية بثقافة التصدير للخارج.

وطالبت بإلزام الفلاح بالوعي وتشجيع الشباب والعمل على مختلف المشاريع والاتجاهات، والاهتمام بالمحاصيل التي تحتاج إليها دول الخارج بالمواصفات المطلوبة، ووضع خطة للتصدير لتنفيذها، والاهتمام بالصناعة، وزراعة القطن وتصنيعه في الداخل بدلا من تصديره مادة خام.

وأشارت الى أن الأهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج هو الاهتمام بالجودة، لافتة إلى أنه إذا تم تحسين جودة المنتجات سنخلق لها سوقا خارجية.