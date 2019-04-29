  • الإثنين 29 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:58 م
بحث متقدم
صلاح

كاتبة سعودية تحرج "صلاح".. هذا رده

اليونسبيف

إحصائية صادمة عن انتشار الحصبة

إيمان العميري

بعد ادعائها "المهدي المنتظر".. فنانة شهيرة: كنت مريضة نفسيا

الرئيس السوداني المعزل

الحجز على ممتلكات أسرة البشير والمسئولين بنظامه

سترلينج

"سترلينج" يحصد الأفضل في إنجلترا

غوانتانيمو

إعفاء قائد معتقل "جوانتانامو".. تعرف على السبب

الرئيس الفلسطيني

تسريب لكلمة الرئيس الفلسطيني على الهواء مباشرة

سلخ أسد

جريمة مروعة.. سلخ 54 أسدًا

انفجار هائل في مصنع كيماويات بالصين

هجوم على كنيسة يسفر عن 5 قتلى بينهم "قس"

البشير

بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى

كاتبة سعودية تحرج "صلاح".. هذا رده

آخر الأخبار

صلاح
صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"غيرة نسائية" تدفع أكبر معجبة بـ"صلاح" لمقاطعته

#

بالفيديو.. جماهير «تشيلسي» تعتدي على محمد صلاح

#

كلوب يتجاهل "صلاح" فى هذا الأمر

#

"صلاح" يحتل بهذا الرقم صدارة "ليفربول"

محمد صلاح

ليفربول

كندة علوش

كاتبة سعودية

أعلنت الكاتبة السعودية سارة مطر، التي تصف نفسها بأنها "أهم مشجعة لمحمد صلاح" مقاطعة النجم المصري بسبب رده على الفنانة "كندة علوش" دون أن يرد عليها.

وبدأت القصة حين نشرت كندة علوش صورة لنفسها أثناء ممارسة نفس احتفال "اليوجا" الذي قام به صلاح في مباراة "هدرسفيلد" ليرد الأخير عليها بوجوه ضاحكة ومعجبة.

وعلقت "سارة مطر" قائلة: "بكل أسف .. قررت إلغاء متابعتي لمحمد صلاح.. ح توحشني".

كما غردت بصورة أخرى لمكتبها ويظهر عليه صور للاعب المصري معلقة: "صوره في مكتبي، ولكن باي باي محمد صلاح، خسرت أهم وأفضل مشجعة دائمة لك. القهر أني دعيت له وأنا في مكة. ح توحشنا".

وتبعتها بتغريدة ثالثة لصورة لتمثال لـ"صلاح" على مكتبها قائلة: "حتى تمثاله شريته بـ160 قنيه من الحسين.. ح أرمي كل حاقة من مكتبي No more Mo Salah ".

وفسرت "سارة" سر انقلابها المفاجئ على "صلاح" مشيرة إلى أن "كندة علوش" هي السبب ، قائلة: "على كثر ما أمنشنه ولا مرة رد، وأمس رد على كندة علوش.. ليه التفرقة العنصرية. تراها ممثلة وأنا كاتبة أد الدنيا".

وعلق "صلاح" على التغريدة الأولى للكاتبة السعودية بعدد من الوجوه الضاحكة فضلاً عن وجه رجل مصدوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان للصحة بكميات الطعام الفاسد خلال شم النسيم
» سقوط عصابة سرقة المساكن فى الشروق
» تطورات جديدة ضد عامل ذبح شابين فى الشرابية
» «الغزال» يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي
» عباس: طلبت قرضًا من دول عربية لمواجهة الأزمة المالية
» «ماضى»: نظام «البشير» ليس ديمقراطيًا.. جاء بالقفز على السلطة
» الترابى قبل وفاته:أخطأنا فى تقلد السلطة
» تعرف على حكم لقاء ليفربول وبرشلونة
» وزير الداخلية يهنئ "سعفان" بمناسبة عيد العمال
» اعترافات صادمة لخاطفي طفل في الشرقية
» غدًا محاكمة منتصر الزيات والعمدة في إهانة القضاء

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون