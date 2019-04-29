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بعد ادعائها "المهدي المنتظر".. فنانة شهيرة: كنت مريضة نفسيا

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إيمان العميري
إيمان العميري

عبد القادر وحيد- متابعات

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المهدى المنتظر

مرض نفسي

إيمان العميري

ظهرت الفنانة التونسية إيمان العميري، بعد ادعائها أنها المهدي المنتظر لتؤكد أنها كانت تعاني من مرض نفسي نادر.

وقالت العميري: يا ريت الناس الغبية اللي تقول بدها ضجة وإعلام أو ترويج لفيلمها، حسبي الله فيكم، الترويج للفيلم ليس عن طريق إضحاك الناس عليا وأطلع شعري منكوش ومن غير مكياج، أو اتكلم في موضوع حساس ممكن أخسر حياتي بسببه.

كما قالت أيضا في هجومها على الشامتين فيها: الله يبليكم بنفس المرض لعلكم تفهموا أنا بماذا كنت أعاني أو مريت فيه، وأنا قررت العيش لا الموت، والنفسيات الغيورة أقلهم اتفرجوا على القادم.

وتابعت العميري قائلة :حقدكم وقلوبكم السوداء لم تتغير من آلاف السنين، وأكيد لن تتغير اليوم بسببي أنا والناس اللي تحبني أحبكم أكثر وأكثر، والله يحفظكم من كل شر، حب لغيرك ما تحب لنفسك.

يذكر أن العميري  كانت قد أثارت جدلا واسعا، بعدما ادّعت أنها المهدي المنتظر، وبأنها علمت بهذا الأمر من خلال منام أتاها جعلها تمتنع عن الطعام والنوم لمدة 3 أيام.

كما قامت العميري بنشر مقطع فيديو تؤكد فيه أنها المهدي المنتظر قائلة: «أقسم بالله أنا مش عايزة حاجة .. وأنا المهدي المنتظر .. وأنا جيبت العهد القديم اللي خبوه وردموه .. بدل ما تكونوا انتم اللي تحكموا استعملوكم العبيد حواليهم أنا مش بكذب .. أقسم بالله العظيم أنا بوحد ربنا .. أن بس جيبت سر الدنيا وجيبت العهد».

كما  تم حذف بعد ساعات قليلة من نشره من حساب العميري على انستجرام، لكن نشطاء السوشيال ميديا أعادوا تداوله.


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