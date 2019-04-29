إحصائية صادمة عن انتشار الحصبة

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الحصبة

منظمة اليونسيف

أفادت منظمة اليونيسيف، بأنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، تم الإبلاغ عن أكثر من 110,000 حالة إصابة بالحصبة في جميع أنحاء العالم، بزيادة تقارب 300 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأُبلغ عن التغطية العالمية للجرعة الأولى من لقاح الحصبة بنسبة 85% في عام 2017، وهو رقم ظل ثابتًا نسبيًا على مدى العقد الماضي بالرغم من النمو السكاني.

أما التغطية العالمية للجرعة الثانية فهي أقل بكثير، حيث بلغت نسبة 67%.

وتُعتبر جرعتان من لقاح الحصبة ضرورية لحماية الأطفال من المرض. ومع ذلك تنتشر الحالات التي لا تتوفر فيها الرعاية الصحية المناسبة. ومن جهة أخرى، قد ينتاب البعض الخوف أو الشكوك بشأن اللقاحات.

جدير بالذكر أن مرض الحصبة شديد العدوى يسببه فيروس يمكن أن ينتشر في الهواء عندما يعطس الشخص المصاب، أو إذا كان شخصاً ما على اتصال مباشر أو يتقاسم الجراثيم عن طريق لمس نفس الأجسام أو الأسطح.


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