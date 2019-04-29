الحجز على ممتلكات أسرة البشير والمسئولين بنظامه

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متابعات - أمينة عبد العال

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السودان

البشير

الرئيس المعزول

قرر القضاء السوداني الحجز على ممتلكات أسرة الرئيس المعزول عمر البشير ومسئوليه السابقين، حيث أصدرت السلطة القضائية في السودان، قرارًا بحجز العقارات المملوكة للمسئولين السابقين في نظام الرئيس المعزول، على مستوى الاتحاد والولايات، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة أسرة الرئيس المعزول.

وفقًا لخطاب صادر من مسجل عام الأراضي بتاريخ 25 أبريل نشرت صحيفة "الانتباهة" المحلية نسخه منه، نص القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من أبريل الجاري إلى حين إشعار آخر.

وذكرت "الانتباهة" أسماء أبرز قادة النظام السابق الذين حجزت عقاراتهم وهم علي كرتي، البشير عبد الله حسن البشير، هند محمد حسن أحمد البشير، العباس حسن البشير، حسن عبد الله حسن احمد البشير، علي عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشير، آمنة حسن أحمد البشير، فاطمة خالد أحمد البشير، محمد نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، عوض الجاز، عبد الرحيم محمد حسين، فيصل حسن، أحمد بلال، عثمان سلمان، إبراهيم أحمد عمر، أحمد البلال الطيب، حسين خوجلي، الفاتح عز الدين، مأمون حميدة، بكري حسن صالح.

ويشهد السودان، حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في 11 أبريل، إثر حراك شعبي في مختلف مدن البلاد.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، قبل أن يستقيل بعد يوم واحد، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.


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