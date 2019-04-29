إعفاء قائد معتقل "جوانتانامو".. تعرف على السبب

29 أبريل 2019 - 01:36 م

قرر الجيش الأمريكي إعفاء القائد العسكري لمعتقل جوانتانامو الذي تديره الولايات المتحدة في كوبا من منصبه بسبب "فقدان الثقة في قدرته على القيادة" حسب وصف البيان الذي نشر.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس، اليوم، في بيان صادر عن القيادة الجنوبية الأمريكية أنه تم إعفاء الأدميرال جون رينج من الخدمة السبت، دون الكشف عن وقائع محددة تتعلق بقيادته.

في الوقت الذي كلفت به القيادة الأمريكية نائب قائد المعتقل، العميد جون هاسي، قائدًا بالإنابة.

وأوضح البيان أن "التغيير في القيادة لن يعرقل الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية التي يتم تقديمها للمحتجزين في المعتقل".

ولا يزال 40 شخصًا يقبعون في المعتقل، الذي يتعرض منذ افتتاحه عام 2002، لانتقادات دولية تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما تنفيه واشنطن.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش (الابن)، أعلن في يناير 2002، دخول أول سجين إلى المعتقل في إطار "الحرب العالمية على الإرهاب"، التي قادتها واشنطن في أفغانستان، عقب هجمات 11 سبتمبر، تلاها احتلال الولايات المتحدة لهذا البلد.

وبلغ عدد من احتجزتهم الولايات المتحدة به في منتصف عام 2003 نحو 700 شخص، حسب أسوشيتد برس.

وسمي المعتقل نسبة إلى خليج "غوانتنامو" الذي يقع جنوب شرقي كوبا، حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية، ويتشكل المعتقل من ثلاثة أقسام، أنشأ قسم "إكس ري"، في أولها ثم تبعها إنشاء "كامب ديلتا"، تلاه بناء "كامب إغوانا".