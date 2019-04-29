"لاسارتي" يتابع حالة المصابين بالأهلى

29 أبريل 2019 - 01:32 م

اجتمع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، بخالد محمود طبيب الفريق على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الإثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص "لاسارتي" خلال هذه الجلسة على الاطمئنان على اللاعبين المصابين في الفريق، والبرنامج التأهيلي لهم للتعافي من الإصابة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة التدريبات البدنية وفك العضلات تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش مساء الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية.