» سقوط عصابة سرقة المساكن فى الشروق

29 أبريل 2019 - 01:18 م

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن بمنطقة الشروق.

البداية عند مرور قوة مباحث قسم شرطة الشروق، أثناء تفقد الحالة بدائرة القسم، 3 أشخاص توجد لهم معلومات جنائية وسبق اتهامهما ومطلوب التنفيذ عليهما فى العديد من القضايا حال استقلالهم سيارة " ملك وقيادة أحدهم " وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية والاكسسوارات- جهاز تابلت "وجميعها مجهولة المصدر"- 2 عتلة حديدية).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة القطامية، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب "وأنهم وراء ارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط جزء من متحصلات نشاطهم الإجرامى لدى إثنين من عملائهم سيئ النية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأقر اثنان من المجنى عليهم بعدم قيامهما بتحرير محاضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.