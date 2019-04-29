تسريب لكلمة الرئيس الفلسطيني على الهواء مباشرة

29 أبريل 2019 - 01:16 م

تفاجأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، بأن كلمته مذاعة على الهواء، حيث أوقفها سريعا، عقب هجومه على دول عربية.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد كشف اليوم الاثنين، عن طلب عاجل تقدم به إلى دول عربية، لكنه لم يتلق منها أي رد، بحسب ما نشرته سبوتنيك.

وأضاف أنه إثر خلاف مع إسرائيل، طلب قرضا ماليا من دول عربية، خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العربية في القاهرة، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

و في كلمة بثت على التلفزيون الفلسطيني، خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله ونقلتها وكالة "رويترز"، أشار عباس إلى أن الحكومة ترفض اقتطاع إسرائيل جزءا من أموال الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وتابع قائلا : بعد الظروف التي مررنا بها من الناحية المالية طبعا، طلبنا من الأشقاء شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار، حيث بدا عباس غير متفائل بالحصول على شبكة الأمان المالية، التي طلبها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي في القاهرة.

وأوضح الرئيس الفلسطيني في حديثه أننا : "لا نعلق كثير آمال، لكن إن شاء الله بيصير شيء، طلبنا 100 مليون دولار في الشهر، مضيفا أن تلك الأموال ستكون في صورة دين أو قرض حسن، بمعنى، يعطونا بنعطيكم، خاصة إن النقود التي أخذتها إسرائيل، تريد إرجاعها بطريقتها ليس بطريقتنا.

وعندما علم عباس أن كلمته تبث على الهواء مباشرة، توقف عن الكلام حول هذا الموضوع، بصورة مفاجئة، حيث جدد موقفه الرافض لاستلام أموال الضرائب التي تحصلها إسرائيل منقوصة أي شيء.

وأضاف : "موقفنا كان واضحا ولا زال بمعنى لن نقبل استلام الأموال منقوصة شيئا وبخاصة أموال الشهداء".

يذكر أن أموال المقاصة تشكل 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية، وأدى عدم استلامها إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، مما اضطرها إلى دفع نصف راتب لموظفيها.