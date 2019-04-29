بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى

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«الترابى» قبل وفاته: أخطأنا فى قراءة التاريخ.. «ماضى»: الإسلاميون فى السودان اتخذوا منهجًا «ميكيافيليًا».. وقيادى إخوانى: دولة البشير قمعية

عندما نشأت الحركة الإسلامية في السودان كانت تابعة إلى الإخوان، ولها مراقب عام كبقية أفرع الجماعة في باقي الدول.

ووصل "البشير"، إلى السلطة بمساعدة وترتيب "الترابي"، الذي انقلب عليه "البشير" لاحقًا.

ومكث "البشير"، في السلطة 30 عامًا، حتى أطاح به الجيش في 11 أبريل الجاري؛ بعد مظاهرات بدأت في 19 ديسمبر الماضي، لأجل ارتفاع الأسعار والغلاء، ثم تصاعدت وتيرتها وانطلقت في جميع الولايات تطالب برحيل "البشير"، حتى أجبره الجيش على التنحي، وتم التحفظ عليه تحت الإقامة الجبرية، ثم اعتقاله أخيرًا في سجن "كوبر" الشهير، بحسب ما تداولته صحف سودانية.

ويبقى السؤال هل قدَّم الإسلاميون بنموذج "البشير" حكمًا ديمقراطيًا أو إسلاميًا كما يجب، أم أن الأمور تفرض عليهم إعادة النظر في تولي السلطة، والوصول إلى الحكم؟.

قيادى إخوانى: الإسلاميون أسسوا فى السودان دولة استبداد
«ماضى»: نظام «البشير» ليس ديمقراطيًا.. جاء بالقفز على السلطة
الترابى قبل وفاته:أخطأنا فى تقلد السلطة
الحركة الإسلامية بدأت بوصول كتب الإخوان.. وانتهت بانقلاب «البشير»

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