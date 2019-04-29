» «ماضى»: نظام «البشير» ليس ديمقراطيًا.. جاء بالقفز على السلطة

29 أبريل 2019 - 12:42 م

كشف أبو العلا ماضي، رئيس حزب العمل، عن تفاصيل مثيرة، كانت سببًا في خلافه مع عادل حسين، أمين عام حزب العمل، وذلك بسبب الانقلاب الذي قام به "البشير"، وأتى به إلى السلطة، حتى تم عزله من قبل الجيش السوداني في 11 أبريل الجاري.

وكتب "ماضى"، على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "التحرك الذى تم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 من قبل الجيش السوداني بعزل البشير وأركان حكمه، يعيد الذاكرة إلى عام 1989، حيث قام "البشير" مدعومًا من الحركة الإسلامية فى السودان بقيادة الترابي، بانقلاب عسكرى على الحياة الديمقراطية".

وأضاف "ماضي"، أنني أذكر أنه من اليوم الأول لهذا الانقلاب أعلنت رفضى له كمبدأ حتى لو قام به إسلاميون (وكان عمرى وقتها 31 عامًا)، وكان هذا الرأى مصدر خلاف مع الأستاذ عادل.

وأشار "ماضي"، في حديثه، إلى أن السودان اليوم أمام اختيارين، إما نموذج عبد الرحمن سوار الذهب الذى سلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، أو إما نموذج البشير والنميري مرة أخرى، منوهًا بأن الشعب السوداني فى الأيام القادمة هو من سيحسم الأمر.

وعن سبب خلافه مع "حسين" بسبب الانقلاب الذي قام به "البشير"، أوضح "ماضي"، في سلسلة ذكرياته التي يكتبها على صفحته الرسمية بعنوان "شخصيات عرفتها"، وذلك في تناوله شخصية "عادل حسين"، أن الأخير اصطدم بالسلطة في بعض قضايا السياسة الخارجية: مثل علاقته المميزة هو وكثير من رموز حزب العمل، ودفاعه عن نظام الحكم في السودان الذي أطلق على نفسه (ثورة الإنقاذ)، وزياراته الكثيرة للخرطوم رغم عداء السلطة آنذاك مع حكومة البشير.

وتابع قائلًا: "والحقيقة أن هذه النقطة كانت محل خلاف بيني وعادل حسين، حيث كنت أرى أن نظام الحكم في السودان جاء بانقلاب، حتى لو كان يرفع شعار الإسلام".

وأوضح أنه لم يعجبه هذا الرأي، وكان يرى أن المهم هو النظام الذي ينشأ في الدولة، وليس طريقة وصوله للسلطة، حيث إن هذا النظام يرفع شعار الإسلام ويطبقه، وفي ظنه فهو واجب الدعم، والحقيقة أنني رفضت رأيه بشدة.

وأشار "ماضي"، إلى أن آخر هذه المرات كنَّا مدعوين على طعام الغداء في أحد محلات الكباب الشهيرة في حلمية الزيتون في وجود المحامي مختار نوح، حيث شهد هذا النقاش الشديد، خلافي معه في موقفه من نظام الحكم السوداني.

وعن علاقات "حسين" الخارجية، قال "ماضي": إنه زار ليبيا في فترات التوتر معها، وكان يدعو إلى تحالف (مصري - ليبي - سوداني)؛ باعتباره مقدمة للوحدة العربية، ومقدمة لتوفير الطعام للعالم العربي بزراعة السودان بتمويل ليبي وأيدي عاملة مصرية، وهي الفكرة التي قال إن أمريكا تمنعها بكل ما أوتيت من قوة.

كما أن عادل حسين، كان من الرعيل الأول من السياسيين اليسار الذين ارتبطوا بالقضية الفلسطينية منذ نعومة أظافرهم، وقد شارك مع الفدائيين الفلسطينيين في أغوار الأردن بعد خروجه من المعتقل عام 1964م، وظل منحازًا للقضية الفلسطينية حتى آخر يوم في حياته، ودافع عنها ووقف ضد الحلف الأمريكي الصهيوني، ووقف بصلابة ضد التطبيع مع الدولة العبرية.