الزمالك يجهز "بوطيب" و"حازم إمام" لمباراة النجم الساحلى

29 أبريل 2019 - 12:28 م

يبذل الجهاز الطبى لنادى الزمالك، قصارى جهده لتجهيز الثنائى المصاب المهاجم المغربى خالد بوطيب وحازم إمام لمباراة العودة، خاصة بعد غيابهما خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وفضل الجهاز الفنى عدم الدفع بالمهاجم المغربى فى المباراة الماضية رغم إعلانه جاهزيته، لكى يحصل على علاجه كاملاً وعدم تفاقم الإصابة.

في السياق ذاته يبدأ الفريق استعداداته لمباراة العودة أمام النجم الساحلى، غدًا بعدما منح "جروس" اللاعبين راحة من التدريبات.