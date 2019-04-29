» وزير الداخلية يهنئ "سعفان" بمناسبة عيد العمال

عمرو محمد_متابعات
هنأ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وزير القوى العاملة محمد سعفان؛ بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.
وواصل برقيته بقوله "يواصل عمال مصر أداء عملهم باليل والنهار فى سبيل تكريس نهضة مصرية حقيقية فى شتى المناحى والمجالات.. حفظ الله مصرنا الغالية.. وسدد على طريق الحق خطى المخلصين من أبنائها ليكونوا كعهدنا بهم مشاعلًا للحق.. تبدد الظلمات بالعمل الجاد لدفع مسيرة التنمية الوطنية لمدارج الرخاء والرفعة والازدهار".
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