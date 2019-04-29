» وزير الداخلية يهنئ "سعفان" بمناسبة عيد العمال

29 أبريل 2019 - 12:28 م

هنأ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وزير القوى العاملة محمد سعفان؛ بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.

ووجه له برقية تهنئة بقوله: "بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهانى وأطيب الأمنيات.. إن احتفالنا بتلك المناسبة فى كل عام يجسد تقدير الدولة المصرية لسواعد فتية وعقول أبية وجهود مضنية".



وواصل برقيته بقوله "يواصل عمال مصر أداء عملهم باليل والنهار فى سبيل تكريس نهضة مصرية حقيقية فى شتى المناحى والمجالات.. حفظ الله مصرنا الغالية.. وسدد على طريق الحق خطى المخلصين من أبنائها ليكونوا كعهدنا بهم مشاعلًا للحق.. تبدد الظلمات بالعمل الجاد لدفع مسيرة التنمية الوطنية لمدارج الرخاء والرفعة والازدهار".



