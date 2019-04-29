سيارة تلقى جثة بالقرب من مسجد بالقليوبية

29 أبريل 2019 - 12:27 م

تعكف أجهزة الأمن بالقليوبية على كشف غموض قيام مجهولين بإلقاء جثة لشخص مجهول من داخل سيارة وفروا هاربين بشارع عزبة عزيز بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير الأمن، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لشخص ملقاة أمام مسجد بعزبة عزيز بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص بالعقد الرابع من عمره مجهول الهوية ليس لديه أي أوراق تثبت شخصيته، وبها طلق ناري خرطوش بالصدر.

وتبين للعميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية من خلال مراجعة الكاميرات أنه أثناء صلاة المغرب مرت من أمام المسجد سيارة ملاكي ماركة فيرنا ألقت جثة وفرت هاربة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.