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مفاجأة في السعودية تفوق التوقعات.. الأسبوع المقبل

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السعودية

الميزانية

مفاجأة

الصندوق الدولي

وصفه بأنه مفاجأة تفوق التوقعات، حيث كشف مسئول دولي كبير عن تواجد فريق اقتصادي في السعودية.

وبحسب تصريحاته فإن الفريق يجهز للإعلان عما وصف بأنه "مفاجأة كبرى" الأسبوع المقبل.

وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد صرح لوكالة "رويترز"، بأن فريقا تابعا للصندوق متواجد حاليًا في السعودية، يجهز لما وصفه بـ" المفاجأة" ، حيث سيعلن عن ذلك في تقرير له الأسبوع المقبل.

وفي مقابلة أجريت معه في دبي، قال أزعور: "تقديرات الصندوق حاليًا، تشير إلى أن نمو الاقتصاد السعودي لعام 2019، يفوق التوقعات".

كما أوضح أن "تقديرات الصندوق تشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يكون مرتفعًا بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%.

وتابع قائلاً: "عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9%، وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف:  "نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020".

كما أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي أن الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 "بما لا يقل عن 2%.

وكانت السعودية تقدر عجز الموازنة عند 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وتتوقع ميزانيتها لعام 2019 عجزا 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي فإن المملكة سجلت فائضًا في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى مارس الماضي، وهو أول فائض منذ انهيار أسعار النفط في 2014.


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