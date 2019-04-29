» تعرف على حكم لقاء ليفربول وبرشلونة

29 أبريل 2019 - 12:23 م

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إسناد إدارة لقاء ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء على ملعب "كامب نو".

وعيّن الاتحاد الأوروبى "يويفا" الهولندى بيورن كيوبرس حكمًا لموقعة برشلونة ضد ليفربول فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى الأبطال.

وسبق أن أدار الهولندى كيوبرس 8 لقاءات سابقة لفريق برشلونة مقسمة ما بين 7 مباريات بدورى أبطال أوروبا ولقاء وحيد فى السوبر الأوروبى، وفاز البارسا معه فى 3 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وخسارة وحيدة.

كما قاد الهولندى بيورن كيوبرس 5 لقاءات أوروبية لنادى ليفربول، وحقق معه الريدز 4 انتصارات وتعادل وحيد.