» اعترافات صادمة لخاطفي طفل في الشرقية

29 أبريل 2019 - 12:22 م

أدلى المتهمان باختطاف طفل فى الشرقية ومساومة أسرته على مبلغ مليون جنيه مقابل إعادته مرة أخرى.

وذكر المتهمان أنه يوجد خلافات مالية بين أحدهما وجد المجنى عليه لوالده، قاما على أثرها باختطاف المجنى عليه من أمام منزله وفرا هاربين باستخدام سيارة ملاكى قاما بسرقتها وتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها بأخرى مصطنعة، وقيامهما باحتجازه بشقة بمنطقة مسطرد بالقليوبية وعقب ذلك قاما بمساومة أسرته وطلب مبلغ الفدية لإطلاق سراحه.

وتلقى مركز شرطة منشأة أبو عمر بمديرية أمن الشرقية بلاغاً من أحد الأشخاص "مزارع" باختطاف ابن شقيقه طالب، 14 سنة، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول طلب خلاله فدية مليون جنيه نظير إطلاق سراحه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات "الدقهلية والقليوبية" تم استهدافهما وضبطهما بمحل اختبائهما بدائرة مركز شرطة "بنى عبيد" بمحافظة الدقهلية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الحادث، وبإرشادهما تم تحرير الطفل المُختطف من مكان إحتجازه سالمًا، كما أرشدا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الحادث بمكان إخفائها بمنزل خاص بالمتهم الثانى بدائرة مركز "بنى عبيد" بالدقهلية وبالكشف عنها تبين أنه مُبلغ بسرقتها بقسم أول أكتوبر بالجيزة، كما تم ضبط شريحة الهاتف المستخدمة فى الاتصال ومساومة أسرة الطفل المُختطف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.