"المرور" ينشر رادارات حديثة لمراقبة الطرق

29 أبريل 2019 - 11:56 ص

عززت الإدارة العامة للمرور من تواجدها على الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعى وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وتركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات.

ويتم العمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة، وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية: (01221110000/ 24021233).

كما تم تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة أعلى كل الطرق الدائرية والداخلية بالمدن لتغطى جميع المناطق، للحفاظ على الأمن والاستقرار الذى تشهده المحافظة مع تكثيف التواجد الأمنى حول مقار الكنائس مع فحص ورفع أى سيارات متروكة بمحيط المنتزهات والكنائس لحين انتهاء الاحتفالات مع رفع أعلى دراجات الاستعداد على مدار الـ 24 ساعة.