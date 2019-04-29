إزاي يكرموا "الخطيب" وأنا حاصل على جائزة الدولة في القانون

29 أبريل 2019 - 11:56 ص

وجه رئيس نادي الزمالك، التهنئة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لتكريمه في مؤتمر الملكية الفكرية.

وتعجب "منصور" في مداخلة تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم، المذاع عبر فضائية المحور بقوله: "لا أعلم كيف يكرم الإعلام الفاسد محمود الخطيب في مؤتمر الملكية الفكرية وهو خريج معهد التعاون، ويتركون مرتضى منصور الذي حصل على جائزة الدولة في القانون وهو لم تجاوز 24 عامًا من عمره" .

وأضاف رئيس نادي الزمالك هو الإعلام المصري الفاسد، فهم يكرمون خريج معهد للتعاون وهو رئيس لنادي رياضي عن الملكية الفكرية، ويقول: "أول مرة أشوف في الكورة ملكية فكرية " .