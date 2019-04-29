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في بوركينا فاسو..

هجوم على كنيسة يسفر عن 5 قتلى بينهم "قس"

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انفجار هائل في مصنع كيماويات بالصين
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متابعات- محمد الخرو

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شنق نفسه

وقع منذ قليل هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو أسفر عن وقوع 5 قتلى بينهم قس.. وفق نبأ عاجل علي شبكة "سكاي نيوز".

وسنوافيكم بالتفاصيل..


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