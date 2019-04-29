بالأرقام.. أسعار تذاكر أمم أفريقيا

29 أبريل 2019 - 11:46 ص

حددت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2019، أسعار تذاكر مباريات البطولة، خصوصًا الدرجة الثالثة «يمين وشمال»، بمبلغ 150 جنيهًا، والدرجة الثانية 400 جنيه، وتتم عملية الطرح عبر المنافذ الإلكترونية بعد الاتفاق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» على هذه الخطوة.

من جانبه، أكد محمد فضل مدير البطولة، أن المرحلة الأولى من بيع التذاكر كان محددًا لها من 15 إلى 20 أبريل الحالى، لكنها تأخرت لضيق الوقت، خاصة أن هناك لوائح تحكم الحصة المقررة للكاف واللجنة المنظمة والرعاة.

وأشار «فضل» إلى أن هناك مبالغ طائلة تم صرفها حتى الآن على تجهيزات البطولة، وهذا ما تم أخذه فى الاعتبار أثناء وضع أسعار التذاكر، مشددًا على محاربة السوق السوداء.