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ارتفاع درجات حرارة الغد والعظمى تسجل 35 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس علي جميع الأنحاء غدًا الثلاثاء 30 ابريل 2019.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.


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