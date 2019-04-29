صورة نادرة للملك فيصل قبل 55 عامًا بالمسجد الحرام

29 أبريل 2019 - 11:33 ص

نشر مركز الملك عبد العزيز التاريخي، صورة تاريخية ونادرة للملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، اليوم الإثنين، وهو يتفقد أعمال التطوير بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، قبل نحو 55 عامًا.

ويعود تاريخ الصورة لعام 1964 الموافق 1384 ھـ؛ حيث ظهر الملك فيصل وھو يسير في الحرم المكي برفقة عدد من الأشخاص؛ فيما كان يتحدث مع أحدھم.

جدير بالذكر، أن رئاسة شئون الحرمين تعمل في الوقت الحالي على القيام بالإجراءات اللازمة لتھيئة الحرمين الشريفين خلال شھر رمضان المبارك، ليكونا مھيئين لاستقبال المعتمرين والمصلين.

ومركز أو دارة الملك عبد العزيز هي مؤسسة ثقافية تقع في الرياض في المملكة العربية السعودية، أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي في الخامس من شعبان عام 1392 هـ الموافق 1972، وقد تم إنشاؤها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، الأمين العام للدارة هو فهد بن عبد الله السماري .