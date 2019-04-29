  • الإثنين 29 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
داعش

داعش يحرق 19 امرأة أحياءَ .. رفضن ممارسة الرذيلة

أرشيفية

تحرك سعودي تجاه دولة خليجية.. تعرف على السبب

صلاح وفان دايك

فان ديك يتفوق على "صلاح" ويحصد هذا اللقب

روبوتات جنسية

بيوت دعارة لـ"ربورتات جنسية".. فى هذه الدولة

أم القرى

إدراج اللغة الصينية في الحج والعمرة

السعد

أشرف السعد يفجر مفاجأة بتدوينة على تويتر

مذيع روبوت

ينطق بالعربية.. أول مذيع "روبوت" في العالم

عمرو أديب

أديب يغيب عن الشاشة لمدة شهر.. تعرف علي السبب

الإعلامي أحمد موسى

بالفيديو.. موسى: "أنا بحذركم من اللي هيحصل النهاردة"

شريف مدكور

شريف مدكور يواجه السرطان بـ"نيولوك"

تشريح جثة موظف عثر عليه مشنوقًا بحبل غسيل

قضايا وحوادث

العثور على جثة مجهولة بأكتوبر
العثور على جثة مجهولة بأكتوبر

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

دفن جثة متسول عثر عليه بحلوان

#

العثور على جثة مجهولة الهوية بالإسماعيلية

#

علاقة غيرمشروعة تكشف سر قتل عامل لخاله

#

تشريح ودفن جثة مسن عثر عليها بطريق كرداسة

قررت نيابة الظاهر تشريح جثة موظف عثر عليه مشنوقًا بحبل غسيل داخل شقته لبيان الأسباب، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بأحد العقارات في شارع الجيش بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة تم كسر باب الشقة وبالفحص عثر على جثة شفيع يوسف 47 عامًا، موظف، ملقاة على الوجه مقيدة بالحبال من الخلف، وحول رقبته حبل غسيل، تم نقله للمشرحة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المجنى عليه متغيب عن عمله منذ 3 أيام، وأنه يقيم بمفرده داخل الشقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صلاح يهنئ فان دايك بحصوله على أفضل لاعب
» سموم الفسيخ القاتلة الأقوى على وجه الأرض
» أنغام تثير الجدل بتصريح غريب في حفلها أمس
» تراجع درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة
» حقيقة وفاة بطل فيلم "صعيدي رايح جاي"
» ماذا قالت منتحرة الإسكندرية لصديقتها في آخر مكالمة قبل الوفاة؟
» السجن خمس سنوات لطالبين نشرا صورة جارتهما عارية
» تعرف على آخر جملة قالها "نور الشريف" قبل وفاته
» شيرين تصور نفسها في وضع غريب وترسل الصورة لـ"صلاح"
» شاهد.. بكاء ريهام سعيد على الهواء بسبب هذا الأمر
» تحذيرات من هذا الأمر بعد أكل الفسيخ والرنجة

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون