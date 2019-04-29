29 أبريل 2019 - 11:25 ص

قررت نيابة الظاهر تشريح جثة موظف عثر عليه مشنوقًا بحبل غسيل داخل شقته لبيان الأسباب، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بأحد العقارات في شارع الجيش بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة تم كسر باب الشقة وبالفحص عثر على جثة شفيع يوسف 47 عامًا، موظف، ملقاة على الوجه مقيدة بالحبال من الخلف، وحول رقبته حبل غسيل، تم نقله للمشرحة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المجنى عليه متغيب عن عمله منذ 3 أيام، وأنه يقيم بمفرده داخل الشقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.