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داعش

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داعش يحرق 19 امرأة أحياءَ .. رفضن ممارسة الرذيلة

الحياة السياسية

داعش
داعش

عبد القادر وحيد- متابعات

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نشرت فضائية "الآن"، تقريرا يكشف  قيام إرهابيي داعش بإحراق 19 امرأة يزيدية أحياء، خلال فترة احتلالهم للموصل بالعراق.

وأضافت القناة أنه تم حرق النساء حتى الموت في أقفاص حديدية، لأنهن رفضن ممارسة الجنس مع مقاتلي التنظيم.

وكان موقع قناة الآن قد أكد أن صحيفة "الإندبندنت البريطانية" كشفت في  مقال لها أن ارهابيي داعش قاموا علنا بإحراق 19 امرأة يزيدية أحياء في فترة احتلالهم للموصل بالعراق.

وبحسب ما أفاد ناشطون محليون للصحيفة فإنه تم حرق النساء حتى الموت في أقفاص حديدية لأنهن رفضن ممارسة الجنس مع مقاتلي داعش.

وكان داعش قد قام بأسر الآلاف من النساء اليزيدية عندما سيطرت داعش على سنجار، العراق ، في أغسطس 2014 .

من جانبه قال  عبد الله الملا ، ناشط إعلامي محلي ، "لقد عوقبوا لرفضهم ممارسة الجنس مع مقاتلي داعش".

يأتي هذا في التوقيت الذي يستعد الجيش العراقي فيه لشن هجوم على معقل داعش في الفلوجة، حيث قام الجنود بتأمين حي في جنوب المدينة وهم على استعداد لدخول وسط المدينة.

ويتخذ ما تبقى من عناصر داعش الإرهابي، من جبال حمرين ملاذات آمنة، لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد المدنيين العراقيين، وعناصر القوات الأمنية في المناطق الآمنة.


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