الأرصاد: شبورة مائية شديدة صباح غدٍ الثلاثاء

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أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن غدًا الثلاثاء سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيفًا ليلاً.

ولفتت الهيئة إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد.

أما عن حركة الرياح، فأكدت الهيئة أنها معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

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