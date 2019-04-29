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غدًا.. الحُكم على حسن مالك في "الإضرار بالاقتصاد القومي"

قضايا وحوادث

حسن مالك
حسن مالك

شيماء السيد

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تصدر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب"

يصدر الحكم برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين  مختار عشماوي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.


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