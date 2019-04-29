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مستقبل وطن: المنطقة الحرة توفر أكبر فرص استثمارية بعد قمة الحزام والطريق

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مستقبل وطن
أحمد تيسير رئيس لجنة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بالفيوم

أمينة عبد العال

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قال أحمد تيسير، رئيس لجنة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بالفيوم، والخبير التجاري والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية الاقتصادية بالمنطقة الحرة، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين خلال مبادرة ‏"الحزام والطريق"‏ ستحقق فرص في كل المجالات، مؤكدًا أن المنطقة الحرة سيكون بها اكبر فرص استثمارية بعد قمة الحزام والطريق.

وأوضح تيسير في تصريح له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عزز عمق العلاقة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" من خلال إقامة شبكة للتجارة البينية والبنية التحتية لربط قارات أسيا وأوروبا بأفريقيا وتعتبر قناة السويس نقطة مركزية وأهم منطقة استثمارية.

وأكد "القيادي بمستقبل وطن" أن المجموعة العربية الاقتصادية ستكون شريك مصري وستتعاون مع شركات صينية في عدة مجالات كالطاقة الشمسية و توليد الكهرباء و صناعة الفيبر جلاس والتكنولوجيا الصينية، مضيفا أن تلك المشروعات ستؤدي بالتأكيد إلى  توفير فرص عمل للشباب والخريجين في منطقة قناة السويس.

وطالب "تيسير"  بعقد لقاءات مع المستثمرين من الصين للسير جانبا بجانب السيد الرئيسي لتحقيق رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.


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