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غرق طفل فى الساعات الأولى من شم النسيم بالدقهلية

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غرق طفل فى الساعات الأولى من يوم شم النسيم لعدم إجادته السباحة فى قرية منشأة عبد الرحمن، التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير البحث الجنائي يفيد بغرق طفل في ترعة منشأة عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس.

وعلى الفور هرعت سيارة الإنقاذ النهري وقوة من رجال مباحث مركز شرطة دكرنس تحت إشراف العميد محمد الحسيني رئيس فرع البحث لشرق الدقهلية والمقدم أبو العزم فتحي رئيس مباحث المركز.

وبالانتقال تبين أن الطفل معتاد السباحة بالترعة يوم شم النسيم ولعدم إجادته السباحة ودخوله لمنتصف الترعة غرق ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن الطفل داخل مياه الترعة.


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