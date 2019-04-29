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فحص 17 ألفا و156 وافدًا ضمن مبادرة 100 مليون صحة

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هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

متابعات حنان حمدتو

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حقوق الإنسان

شرم الشيخ

ماعت

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انتهاء فحص المقيمين على أرض مصر، ضمن التشغيل التجريبي للمبادرة الرئاسية لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب "ضيوف مصر" من فيروس "سي"، موضحةً أن المبادرة سيتم إطلاقها رسميًا في الأول من شهر مايو المقبل.

وأضافت زايد أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عامًا، والكبار من عمر 18 عامًا دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ 309 نقاط مسح في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان، انتهاء فحص 52 مليونا و400 ألف مواطن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى مساء أمس.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، إنه تم فحص 49 مليونا و300 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية بمراحلها الثلاثة، بالإضافة إلى فحص 3 مليون و100 ألف طالب من طلاب المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن مبادرة "100 مليون صحة" تنتهى بنهاية الشهر الجاري، وحرصًا على تقديم خدمة طبية مميزة، ومسح كافة المواطنين، ووفقًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، فسوف يتم مد فترة المسح في 309 نقطة مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2019.

ولفت "مجاهد" إلى أنه يمكنك التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية.


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