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مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث مروع بالإسماعيلية

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انقلاب سيارة

الإسماعيلية

مصرع سائق

لقى سائق مصرعه وأصيب آخر بإصابات مختلفة ما بين كسور وجروح وكدمات، نتيجة انقلاب السيارة التى كانا يستقلانها على طريق الصالحية القنطرة طريق المحور دائرة مركز القنطرة غرب.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الصالحية القنطرة على محور 30 يونيو دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع "حسين خلف عبدالله" 40 عامًا سائق مقيم السويس وإصابة "محمود محمد نظرى" 28 عامًا سائق مقيم نفس العنوان بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح وكسور.

تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج اللازم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتوفى لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لذويها.


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