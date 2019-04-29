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فى القناطر الخيرية.. الحدائق بالمجان و36 أتوبيسا ناقلا للزائرين

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القناطر
القناطر

متابعات حنان حمدتو

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قرر مجلس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، توفير 26 أتوبيسًا لنقل المواطنين من القاهرة إلى مدينة القناطر الخيرية لقضاء شم النسيم.

وقال مختار شداد نائب رئيس المدينة في تصريحات صحفية اليوم، إنه لأول مرة تم توفير مطعمين متنقلين لتوفير جميع المأكولات لزوار حدائق القناطر وسيارات مياه نقية و4 سيارات إسعاف داخل الحدائق.

وكلف الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجانًا بالقناطر الخيرية والمراكز والمدن والأحياء، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة.

وأعلن المحافظ، عن تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.

كما شدد على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة غير الصالحة.


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