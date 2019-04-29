حديقة الحيوان تستقبل 4 آلاف زائر صباح "شم النسيم"

29 أبريل 2019 - 10:33 ص

بدأت حديقة الحيوان في الجيزة، منذ الصباح الباكر، في استقبال الوفود والأسر الحريصة علي زيارتها في أعياد شم النسيم.

وقال اللوء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الجيزة استقبلت الزوار بداية من الساعة 6 ونصف من صباح اليوم الإثنين، لافتًا إلى أن عناصر التأمين والنظافة جرى توزيعهم على كل محاور الحديقة.

وأضاف رجائي في تصريحات لموقع "مصراوي": أن الحديقة حتى الساعة استقبلت 4 آلاف زائر، موضحًا أنه من المنتظر أن تشهد الحديقة إقبالًا كثيفًا، رغم بداية الامتحانات لعدد من المراحل الابتدائية غدًا.

وأشار إلى أن بيت الزواحف والمتحف أحد أهم المزارات التي يقصدها الزوار.

من ناحية أخرى، قال الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان، إنه تم تجهيز الحيوانات على أعلى مستوى قبل الخروج إلى الجمهور، مؤكدًا أن بعض الحيوانات بطبيعتها تحب أن تتفاعل مع الإنسان.

وأضاف رحيم لـ"مصراوي"، أنه تم تزويد حدائق بني سويف والفيوم بعدد من الحيوانات والزواحف على مدار الـ3 أيام الماضية.

ولفت رحيم، إلى أن الحديقة مراقبة بالكاميرات ومأمنة بقوات من أمن الجيزة، مطالبًا الزوار بالتحلي بالسلوك الحسن. ?