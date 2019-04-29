الدماطي: ندرس إنشاء أول منطقة ذكية بالتعاون مع الإمارات

29 أبريل 2019 - 10:32 ص

أكدت سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير هى إحدى الشركات التابعة للشركــة القابضــة للتشييــد والتعميــر التابعة لوزارة قطــاع الأعمــال العــام، أن نظام الميكنة الحديثة هي مستقبل القطاع العقاري بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم، أن النظام القديم في طرح الأراضي المعمول به في المزادات الحكومية في الماضي كان يشهد دخول عدد من المستثمرين المزادات بمبالغ نقدية محمولة في حقائب غير آمنه نهائيا، بينما تشهد مصر حاليًا نقله حضارية كبري في التحول الرقمي يتم من خلالها تغيبر آليات التعامل في إرسال الأموال عن طريق التحويلات البنكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ما يضمن الأمان لأموالهم ويقلل من عمليات غسيل الأموال.

وأوضحت «الدماطي» إلى أن شركة «مصر الجديدة» تجري حاليًا دراسة مشروع مع أحد المستثمرين الإماراتيين، لإنشاء منطقة ذكية على غرار بعض النماذج الموجودة في الإمارات، بنظام الشراكة بين الشركة والمستثمر والذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، لتسهيل عمليات البيع والشراء بشكل أكثر أمانا.

وعن مزاد بيع الأراضي التي تجريه الشركة 2 مايو المقبل، قالت «الدماطي» إن الـ44 قطعة أرض الكائنة بمنطقة شيراتون، والتي أعلنت الشركة طرحها بالمزاد هي أخر أرض يمكن بيعها في تلك المنطقة.

وأضافت أن منطقة شيراتون التي تم طرح الأرض بها حيوية جدا وتعتبر وسط المدينة والطلب عليها عالٍ، كما أنها تتميز بأن 80 % من الأراضي المطروحة تقع على شوارع رئيسية، ومنهم بعض الأراضي على ناصيتين، والموقع بشكل عام يعد موقعا استراتيجيا لن يتكرر.

وأوضحت «الدماطي» أن الشركة طرحت كراسة شروط المزاد للبيع بمقرها بمصر الجديدة ، وحددت يوم 2 مايو لإجراء المزاد بأحدي فنادق القاهرة.