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المشاط تعقد اجتماعًا مع رئيس الهيئة العامة للسياحة بالسعودية

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وزيرة السياحة
الدكتورة رانيا المشاط و السيد أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية

أمينة عبد االعال

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خلال مشاركتها فى فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط اليوم اجتماعًا مع السيد أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون السياحي بين البلدين والترويج السياحى المشترك لزيادة الحركة السياحية العربية البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذى بدأ منذ أمس 28 أبريل ويستمر حتى 1 مايو المقبل

وحضر اللقاء المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وقد اصطحبت الوزيرة أحمد بن عقيل الخطيب في جولة داخل الجناح المصري، حيث أبدى الخطيب إعجابه بالجناح المصرى وبالأساليب التكنولوجية والترويجية الجديدة المستخدمة فيه.

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلي أن المملكة العربية السعودية تعد أولي الدول العربية المصدرة للسياحة العربية الي مصر، مؤكدة على أهمية السوق العربية بالنسبة للسياحة المصرية حيث تمثل حوالي 30% من حجم السياحة الوافدة لمصر.

كما أكدت الوزيرة على أن مصر ترحب بكافة السائحين وخاصة بالسائح العربي في وطنه الثاني مصر.

وأشارت الوزيرة الى الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة المصرية لتسهيل إجراءات العمرة أمام المعتمرين المصريين حرصا منها على نجاح انتظام سير موسم العمرة لعام 1440هــ.

ومن جانبه أشار السيد أحمد بن عقيل الخطيب الي مكانة مصر في قلب الشعب السعودي، مشيرا الي رغبة الشعب السعودي الدائمة لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والاثرية الفريدة، ولافتا الى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في الترويج للمنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات التي بدأت الممكلة العربية السعودية تروج لها مؤخرا.

وأشار الى إمكانية التعاون لجذب مزيد من السائحين الى المنطقة العربية من خلال عمل برامج سياحية مشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتطرق الحديث الى استراتيجية السياحة العربية التي قامت وزارة السياحة المصرية بإعدادها بناء على تكليفها من المجلس الوزاري العربي للسياحة فى ديسمبر الماضى بمراجعة وتطوير وتحديث هذه الاستراتيجية لتتواكب مع المتغيرات العالمية وذلك على غرار برنامج الإصلاح الهيكلى الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة المصرى.

جدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بتقديم هذه الاستراتيجية للوزراء العرب ورؤساء الوفود المشاركة وممثلي جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد في القاهرة في مارس الماضي.


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بالصور.. المشاط تعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية بالصور.. المشاط تعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية بالصور.. المشاط تعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية بالصور.. المشاط تعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية بالصور.. المشاط تعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية بالصور.. المشاط تعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية


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