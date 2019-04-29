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"صلاح" يزين التشكيلة المثالية للجولة 36

الرياضة

محمد صلاح
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تواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في التشكيلة المثالية للجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممنار.

وشهدت التشكيلة المثالية التي تم اختيارها من قبل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تواجد 5 لاعبين من نادى ليفربول وهم فيرجيل فان ديك وروبرتسون وأرنولد وساديو مانى بجانب صلاح.

وسجل صلاح "هدفين" وصنع هدفًا فى فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ودخل صلاح تاريخ ليفربول، بعدما أصبح أكثر لاعب فى تاريخ النادى العريق يسجل 69 هدفاً فى أول 100 مباراة مع الفريق فى جميع المسابقات، بجانب صناعته 24 هدفاً، متفوقاً على الثنائى روجر هانت وسام رايبولد برصيد 68 هدفاً، وهو ثالث لاعب فى تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً أو أكثر فى الدورى الإنجليزى فى موسمين متتاليين بعد روبى فاولر موسمى 1994 - 1995 و1995 - 1996 ولويس سواريز موسمى 2012 - 2013 و 2013 - 2014.

واعتلى صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزى برصيد 21 هدفاً، بعد الثنائية التى سجلها فى شباك فريق هدرسفيلد، متفوقاً بفارق هدف وحيد عن زميله النجم السنغالى ساديو مانى وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.


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