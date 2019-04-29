"حسن" يهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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ترامب يفتح النار مجددًا على"الفيدرالي الأمريكي"

شن الدكتور والباحث في الشئون الإسلامية عمار علي حسن، هجومًا عنيفًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال في تغريدة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "لا يعرف كثيرون أن أغلب الشعب الأمريكي جاهل بالسياسة إلى حد بعيد، ولا ينشغل سوى بمصالحه ومنافعه المباشرة".

وتابع: "أمثال هؤلاء هم الذين حملوا على أكفهم رجلاً تاجرًا مقامرًا يحتقر الثقافة اسمه ترامب إلى البيت الأبيض، دون أن يدركوا أنه يضع المسار الأطول في نعش إمبراطوريتهم المتغطرسة " .

وكان الشعب الامريكي قد اختار "ترامب" لرئاسة امريكا عقب خوضه الانتخابات الرئاسية في 2016 واستطاع حجز بطاقة الترشح عن الحزب لكي يخوض الأنتخابات أمام هيلاري كلينتون والتي استطاع أن يفوز بها بنحو 306 صوت في المجمع الانتخابي ليصبح بذلك الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

 


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