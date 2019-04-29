  • الإثنين 29 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
الجاسوس

تركيا تكشف عن اسم الجاسوس الذي شنق نفسه

داعش

داعش يحرق 19 امرأة أحياءَ .. رفضن ممارسة الرذيلة

أرشيفية

تحرك سعودي تجاه دولة خليجية.. تعرف على السبب

صلاح وفان دايك

فان ديك يتفوق على "صلاح" ويحصد هذا اللقب

روبوتات جنسية

بيوت دعارة لـ"ربورتات جنسية".. فى هذه الدولة

أم القرى

إدراج اللغة الصينية في الحج والعمرة

السعد

أشرف السعد يفجر مفاجأة بتدوينة على تويتر

مذيع روبوت

ينطق بالعربية.. أول مذيع "روبوت" في العالم

عمرو أديب

أديب يغيب عن الشاشة لمدة شهر.. تعرف علي السبب

الإعلامي أحمد موسى

بالفيديو.. موسى: "أنا بحذركم من اللي هيحصل النهاردة"

"القوى العاملة" تطالب مديرياتها بتنفيذ إجازة شم النسيم

آخر الأخبار

سعفان
سعفان

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

شاهد: أحمد موسى يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

القوى العاملة: شم النسيم إجازة للقطاع الخاص

#

حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زوار «شم النسيم»

#

"الزراعة"تستعد لشم النسيم بجولة داخل حديقة الحيوان

السعودية

السياحة

المشاط

وزعت وزارة القوى العاملة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بقيام مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم 29 أبريل 2019 بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن اليوم الإثنين الموافق 29 أبريل عيد شم النسيم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صلاح يهنئ فان دايك بحصوله على أفضل لاعب
» سموم الفسيخ القاتلة الأقوى على وجه الأرض
» أنغام تثير الجدل بتصريح غريب في حفلها أمس
» تراجع درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة
» حقيقة وفاة بطل فيلم "صعيدي رايح جاي"
» ماذا قالت منتحرة الإسكندرية لصديقتها في آخر مكالمة قبل الوفاة؟
» السجن خمس سنوات لطالبين نشرا صورة جارتهما عارية
» تعرف على آخر جملة قالها "نور الشريف" قبل وفاته
» شيرين تصور نفسها في وضع غريب وترسل الصورة لـ"صلاح"
» شاهد.. بكاء ريهام سعيد على الهواء بسبب هذا الأمر
» تحذيرات من هذا الأمر بعد أكل الفسيخ والرنجة

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون