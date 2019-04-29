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نافعة: إسرائيل تستميت لجر أمريكا نحو حرب مع إيران

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الدكتور حسن نافعة
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نافعة

اريكا

ايرن

ملتهبة

علق الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على الأوضاع السياسية الملتهبة بين الكتلتين بالعالم أمريكا إسرائيل من جهة وإيران من الجهة الأخرى.

وقال في تغريدة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "لا أستبعد شخصيًا انفجار الأوضاع في المنطقة في أي لحظة".

وتابع: "إسرائيل تستميت لجر أمريكا نحو حرب مع إيران، وترامب لا يريد حربًا لأنه وعد ناخبيه بذلك ومع ذلك يبدو مستعدًا للذهاب إلى حد خنقها اقتصاديا حتى الموت وهو ما لن تسمح به إيران مطلقًا.

واختتم تغريدته متسائلًا: "فماذا لو فشلت العقوبات؟ هل سيقبل ترامب بالهزيمة؟.

جدير بالذكر أن أمريكا فرضت عقوبات علي إيران في العام الماضي أثرت بنسبة كبيرة في أقتصادها ومن ضمن تلك العقوبات عقوبات ضد الشركات، التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحرى وصناعة السفن

بالإضافة إلى فرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالية، مع حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، وأيضًا حظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، وفي مقدمتها الذهب

 


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