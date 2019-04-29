تحرك سعودي تجاه دولة خليجية.. تعرف على السبب

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية في  بيان لها رفضها التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها.

وبحسب مصادر سعودية، فإن المملكة تتطلع لعلاقة متينة بين البحرين والعراق، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ذات السياق أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أنها تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من العراق تجاه البحرين وقيادتها.

يذكر أن مقتدى الصدر كان قد نشر السبت الماضي، وثيقة تضمنت 10 مقترحات من بينها : "إيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا وتنحي حكامها في الحال".

كما طالب بالعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في استتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة بعيدة عن تدخلات الدول أجمع وحمايتها من الإرهاب الداعشي وغيره.

وقد رد  خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، في تغريدة له عبر "تويتر" إن الصدر "بدلا من أن يضع أصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين".


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