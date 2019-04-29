» صلاح يهنئ فان دايك بحصوله على أفضل لاعب

29 أبريل 2019 - 09:46 ص

قدم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي التهنئة لزميله في الفريق فيرجيل فان دايك لحصوله علي لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام من قبل رابطة اللاعبين المحترفين والتي فاز بها صلاح نفسه العام الماضي.

ونشر صلاح، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تجمعه بالهولندي فان دايك معلقا عليها، "مبروك أيها الرجل، مستحقة للغاية، أفضل لاعب هذا العام".

وخاض فيرجل فان دايك 36 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برفقة فريق ليفربول نجح خلالهم من إحراز 3 أهداف وصناعة هدفين وتلقي بطاقة صفراء وحيدة.

يذكر أن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي هم فان دايك وزميله السنغالي ساديو ماني، ورحيم سترلينج وزميله البرتغالي برناردو سيلفا والأرجنتيني سيرجيو أجويرو والبلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي.