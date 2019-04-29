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مستشفيات عين شمس:

سموم الفسيخ القاتلة الأقوى على وجه الأرض

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إيمان هاني

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حذر الدكتور محمود لطفي، مدير مركز السموم بمستشفيات عين شمس، من تناول الفسيخ قائلاً: "إن سموم الفسيخ هي الأقوى على وجه الأرض، والكمية التي تقتل الإنسان منها تقاس بالميكرو جرام، وهي سموم لا تغير في طبيعة أو رائحة السمكة.

وأضاف "لطفي"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن أعراض السموم الناتجة عن تناول الفسيخ تظهر بعد 12 ساعة، وتكون ازدواج في الرؤية وصعوبة في البلع والتنفس وتغير في الصوت، وضعف في عضلات الجسد"، ناصحًا أي شخص يصاب بهذه الأعراض بالتوجه إلى أقرب مركز سموم.

وأوضح أن تكلفة علاج ضحايا الفسيخ 10 ملايين جنيه سنويًا، ولدينا في كل محافظة وجامعة مركز سموم، موضحًا أن تلك السموم تستخدم في الحروب البيولوجية.

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